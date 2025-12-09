    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnaoo AktievorwärtsNachrichten zu naoo
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    naoo bringt neue ML-Plattform: Mehr Effizienz für KI-Anwendungen

    Mit ModelKnife setzt die naoo AG ein starkes Zeichen für offene KI-Infrastruktur: Die neue Open-Source-Plattform macht Machine-Learning-Workflows effizienter und besser skalierbar.

    naoo bringt neue ML-Plattform: Mehr Effizienz für KI-Anwendungen
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • naoo AG hat die neue Open-Source-Machine-Learning-Plattform ModelKnife vorgestellt, die die Effizienz von KI-Anwendungen steigert.
    • ModelKnife ermöglicht automatisierte Workflows, die die Skalierbarkeit und Effizienz erhöhen und schnellere Produktverbesserungen ermöglichen.
    • Die Plattform wurde intern entwickelt und ist Teil der KI-Infrastruktur von naoo, die auch die vorherige Initiative GAIA umfasst.
    • ModelKnife wird öffentlich zugänglich gemacht, was naoo als eines der wenigen Unternehmen positioniert, das grundlegende Teile seiner KI-Infrastruktur als Open Source bereitstellt.
    • Die Einführung von ModelKnife folgt der Verstärkung des naoo-AI-Entwicklungszentrums mit erfahrenen Ingenieuren, was die Automatisierung von Prozessen verbessert.
    • Die Plattform unterstützt die langfristige Technologiestrategie von naoo und verbessert die Fähigkeit zur Skalierung von KI-Fähigkeiten, ohne die Kostenbasis signifikant zu erhöhen.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    naoo bringt neue ML-Plattform: Mehr Effizienz für KI-Anwendungen Mit ModelKnife setzt die naoo AG ein starkes Zeichen für offene KI-Infrastruktur: Die neue Open-Source-Plattform macht Machine-Learning-Workflows effizienter und besser skalierbar.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     