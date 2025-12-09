naoo bringt neue ML-Plattform: Mehr Effizienz für KI-Anwendungen
Mit ModelKnife setzt die naoo AG ein starkes Zeichen für offene KI-Infrastruktur: Die neue Open-Source-Plattform macht Machine-Learning-Workflows effizienter und besser skalierbar.
- naoo AG hat die neue Open-Source-Machine-Learning-Plattform ModelKnife vorgestellt, die die Effizienz von KI-Anwendungen steigert.
- ModelKnife ermöglicht automatisierte Workflows, die die Skalierbarkeit und Effizienz erhöhen und schnellere Produktverbesserungen ermöglichen.
- Die Plattform wurde intern entwickelt und ist Teil der KI-Infrastruktur von naoo, die auch die vorherige Initiative GAIA umfasst.
- ModelKnife wird öffentlich zugänglich gemacht, was naoo als eines der wenigen Unternehmen positioniert, das grundlegende Teile seiner KI-Infrastruktur als Open Source bereitstellt.
- Die Einführung von ModelKnife folgt der Verstärkung des naoo-AI-Entwicklungszentrums mit erfahrenen Ingenieuren, was die Automatisierung von Prozessen verbessert.
- Die Plattform unterstützt die langfristige Technologiestrategie von naoo und verbessert die Fähigkeit zur Skalierung von KI-Fähigkeiten, ohne die Kostenbasis signifikant zu erhöhen.
