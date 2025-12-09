    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    KI trifft Pharma

    Novartis greift nach dem nächsten Milliarden-Deal

    Novartis setzt seinen Expansionskurs fort und verbündet sich mit einem britischen KI-Biotech-Unternehmen, um neue Therapien gegen Allergien zu entwickeln.

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis kooperiert mit Relation Therapeutics für Allergien.
    • Kooperation hat ein Volumen von bis zu 1,7 Mrd. USD.
    • Fokus auf KI-gestützte Wirkstoffforschung und Immunologie.
    KI trifft Pharma - Novartis greift nach dem nächsten Milliarden-Deal
    Foto: Patrick Seeger/dpa

    Der Schweizer Pharmakonzern Novartis treibt seine milliardenschwere Übernahmestrategie weiter voran und setzt erneut auf künstliche Intelligenz in der Medikamentenentwicklung. Das Unternehmen hat mit dem britischen Biotechnologie-Start-up Relation Therapeutics eine Kooperation vereinbart, die ein Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar erreichen kann. Ziel der Partnerschaft ist die Identifikation neuer Wirkstoffziele zur Behandlung allergischer Erkrankungen.

    Wie beide Unternehmen mitteilten, wird Relation zunächst 55 Millionen US-Dollar erhalten. Die Summe setzt sich aus einer Vorabzahlung, einer Eigenkapitalbeteiligung sowie Forschungs- und Entwicklungsmitteln zusammen. Darüber hinaus kann das Unternehmen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf spätere Umsätze erhalten.

    KI trifft Immun-Dermatologie

    Kern der Zusammenarbeit ist die Verknüpfung von Novartis’ Expertise in der Immun-Dermatologie mit der KI-basierten Wirkstoffforschungsplattform von Relation. Die Technologie des britischen Unternehmens analysiert umfangreiche Patientendaten, darunter auch Daten aus menschlichem Gewebe, um die genetischen Ursachen von Krankheiten präzise zu entschlüsseln.

    "Wir versuchen, die Biologie hinter Krankheiten deutlich besser zu verstehen, bevor wir überhaupt in die klinische Entwicklung gehen", sagte Relation-CEO David Roblin. Besonders bei allergischen Erkrankungen sei ein tieferes genetisches Verständnis entscheidend, um zielgerichtete Therapien zu entwickeln.

    Atopische Erkrankungen, bei denen das Immunsystem überreagiert und allergische Reaktionen auslöst, betreffen nach Angaben von Relation weltweit Hunderte Millionen Menschen. Der medizinische Bedarf gilt als enorm, die Erfolgsquote neuer Medikamente jedoch als gering.

    Novartis auf milliardenschwerem Expansionskurs

    Der Deal mit Relation fügt sich nahtlos in eine aggressive Übernahmeserie des Schweizer Konzerns ein. Allein in diesem Jahr hat Novartis mehrere spektakuläre Transaktionen angekündigt. Dazu zählt die rund 12 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Avidity Biosciences, der größte Zukauf des Konzerns seit mehr als einem Jahrzehnt.

    Zuvor hatte Novartis bereits dem Kauf von Tourmaline Bio zugestimmt, um sich einen vielversprechenden Wirkstoff zur Reduktion systemischer Entzündungen zu sichern. Außerdem wurde die Übernahme von Regulus Therapeutics für bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar vereinbart.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI trifft Pharma Novartis greift nach dem nächsten Milliarden-Deal
