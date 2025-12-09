JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe die jüngste Entwicklung der Volumina und Preise, schrieb David Hayes am Montagabend. Er rechnet mit einer gemächlicheren Besserung der Profitabilität des Lebensmittelkonzerns als dies die Konsensschätzung nahelegten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 83,33EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte