Almonty Industries Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.12.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +53,94 % zu Buche.

Die Almonty Industries Aktie ist bisher um -13,36 % auf 5,9000€ gefallen. Das sind -0,9100 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,49 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +8,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Almonty Industries eine positive Entwicklung von +332,99 % erlebt.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,42 % 1 Monat -4,57 % 3 Monate +53,94 % 1 Jahr +363,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, insbesondere nach einer Kapitalerhöhung zu 6,25 USD. Nutzer äußern Bedenken über mögliche Kursmanipulationen und diskutieren die Notwendigkeit einer aggressiven Wachstumspolitik. Zudem werden die finanziellen Mittel für verschiedene Projekte analysiert, wobei die langfristigen Aussichten und die Stabilität der Rohstoffpreise thematisiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 233 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd. € wert.

Almonty Industries Inc. (“Almonty” or the “Company“) (NASDAQ: ALM) (TSX: AII) (ASX: AII) (Frankfurt: ALI1), a leading global producer of tungsten concentrate, announced today the pricing of an upsized underwritten offering in the United States of …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.