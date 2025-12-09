Miata Metals gibt Abschluss seiner öffentlichen Emission im Wert von 11,5 Millionen Dollar bekannt, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, British Columbia – 8. Dezember 2025 – Miata Metals Corp. (CSE:MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) („Miata” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Angebot (das „Angebot“) von Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) im Rahmen eines Kurzprospekts abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 23.958.500 Stammaktien zu einem Preis von 0,48 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 11.500.080 Dollar entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Die Stammaktien wurden im Rahmen eines Kurzprospekts vom 3. Dezember 2025 (der „Prospekt“) angeboten, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme der Provinz Québec sowie in anderen Rechtsordnungen gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen der anwendbaren Wertpapiergesetze eingereicht wurde.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Explorationsaktivitäten in seinem Sela Creek-Projekt in Suriname sowie für allgemeine Betriebsmittel und Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospekt näher beschrieben.

„Der Abschluss dieses Angebots ist ein wichtiger Meilenstein für Miata“, erklärte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. Dr. Verbaas fuhr fort: „Wir sind sehr ermutigt durch die starke institutionelle Nachfrage nach diesem Angebot, die unsere Aktionärsbasis deutlich gestärkt hat. Mit einer echten Entdeckung in Jon's Trend und vier weiteren Zielen mit vielversprechenden Bohrergebnissen in Sela Creek freuen wir uns darauf, unser vollständig finanziertes Arbeitsprogramm für 2026 voranzutreiben, mit dem wir die Entdeckung in Jon's Trend weiter abgrenzen und gleichzeitig systematisch auf weitere Entdeckungen auf dem Grundstück hinarbeiten wollen.“

Das Angebot wurde auf „Best-Efforts“-Basis durch Cormark Securities Inc. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten durchgeführt, darunter Clarus Securities Inc., H&P Advisory Limited, Agentis Capital Markets (First Nations Financial Limited Partnership), Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen die „Agenten“).