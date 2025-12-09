Besonders beachtet!
ThyssenKrupp Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.12.2025
Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -4,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.
ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.12.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie fällt um -4,80 % auf 9,0480€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,48 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +0,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +209,35 % gewonnen.
ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,35 %
|1 Monat
|-0,18 %
|3 Monate
|+19,48 %
|1 Jahr
|+198,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um die kritische Marke von 9 Euro. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden mit Sorge betrachtet, da ein Umsatzrückgang und negative Prognosen erwartet werden. Die konstante Dividende wird als positives Signal gewertet, während die Unsicherheit durch Leerverkäufer für mögliche Kursbewegungen sorgt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Zur ThyssenKrupp Diskussion
Informationen zur ThyssenKrupp Aktie
Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,66 Mrd. € wert.
Thyssenkrupp stellt sich auf neues Verlustjahr ein
Thyssenkrupp meldet trotz Krise operative Fortschritte und stabile Dividende, warnt jedoch vor Verlusten und hohem Geldabfluss im neuen Jahr durch Restrukturierungen.
TKMS nach Zahlen: Startet die Aktie jetzt richtig durch?
Leicht im Plus - Warten auf die US-Zinsentscheidung
Vor der zur Wochenmitte erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte der Dax am Dienstag in Wartestellung bleiben. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels legte er um moderate 0,2 Prozent auf 24.088 Punkte zu. Der EuroStox 50 , der …
ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?
Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.