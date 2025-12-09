ThyssenKrupp Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie fällt um -4,80 % auf 9,0480€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +0,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +209,35 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,35 % 1 Monat -0,18 % 3 Monate +19,48 % 1 Jahr +198,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um die kritische Marke von 9 Euro. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden mit Sorge betrachtet, da ein Umsatzrückgang und negative Prognosen erwartet werden. Die konstante Dividende wird als positives Signal gewertet, während die Unsicherheit durch Leerverkäufer für mögliche Kursbewegungen sorgt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,66 Mrd. € wert.

Thyssenkrupp meldet trotz Krise operative Fortschritte und stabile Dividende, warnt jedoch vor Verlusten und hohem Geldabfluss im neuen Jahr durch Restrukturierungen.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.