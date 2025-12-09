Xiaomi - Aktie zeigt Schwäche - 09.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,49 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,94 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +1,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Anstieg von +6,86 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,10 % 1 Monat -3,73 % 3 Monate -24,94 % 1 Jahr +23,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie, die kürzlich um 3,33 % gefallen ist, was teilweise auf den Rückgang des Autoabsatzes in China zurückgeführt wird. Die Herausforderungen im Elektrofahrzeugsektor, wie hohe Lagerbestände und Stornoraten, werden thematisiert, während gleichzeitig positive Verkaufszahlen und die Profitabilität des Unternehmens hervorgehoben werden. Technische Analysen und Vergleiche mit anderen Herstellern zeigen unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Entwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,98 Mrd. € wert.

Während die deutsche Wirtschaft seit 2019 nicht mehr wächst und sich seit 2023 in einer Rezession befindet, profitieren wettbewerbsstärkere Nationen wie China deutlich von der Schwäche. Nicht nur die USA, sondern vor allem die chinesische Wirtschaft …

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.