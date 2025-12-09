    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Besonders beachtet!

    1985 Aufrufe 1985 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 09.12.2025: DroneShield Aktie im Rampenlicht

    Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher um +3,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 09.12.2025: DroneShield Aktie im Rampenlicht
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Die DroneShield Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,31 % auf 1,1220 zulegen. Das sind +0,0360  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1220, mit einem Plus von +3,31 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die DroneShield Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -35,20 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +6,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,06 %. Im Jahr 2025 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +149,27 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,13 %
    1 Monat -41,06 %
    3 Monate -35,20 %
    1 Jahr +173,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der DroneShield-Aktie. Es wird über Diskrepanzen bei Auftragmeldungen, gestückelte Großaufträge und die aktuelle Kursstabilisierung gesprochen. Analysten prognostizieren zukünftiges Wachstum, während die Bewertung im Vergleich zu Umsätzen hoch erscheint. Insiderverkäufe und Unsicherheiten prägen die Stimmung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Ocugen & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Europa rüstet nach Innenministerkonferenz auf – und diese Aktie könnte die Technologie dazu liefern!


    Flughäfen sollen besser geschützt werden. Litauens 500-Mio.-Programm, NATO-Ostflanke, CiTech verbindet den europäischen Verteidigungsboom mit US-Regierungsprogrammen.

    Goldrausch 2026 – schnell noch positionieren! Jetzt auf Barrick, B2Gold, Desert Gold und DroneShield achten!


    Wer hätte das gedacht? Gold und Silber gehen als die klaren Sieger im Bereich konservativer Assets aus dem Anlagejahr 2025. Schutz vor Inflation, geopolitischen Risiken und finanzpolitischer Verwerfungen sind die Stärken der Edelmetalle, die trotz …

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    +4,24 %
    +6,13 %
    -41,06 %
    -35,20 %
    +173,58 %
    +764,27 %
    +831,09 %
    +351,00 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 09.12.2025: DroneShield Aktie im Rampenlicht Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher um +3,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     