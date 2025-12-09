Heute am 09.12.2025: DroneShield Aktie im Rampenlicht

Die DroneShield Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,31 % auf 1,1220€ zulegen. Das sind +0,0360 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1220€, mit einem Plus von +3,31 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl sich die DroneShield Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -35,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +6,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,06 %. Im Jahr 2025 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +149,27 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,13 % 1 Monat -41,06 % 3 Monate -35,20 % 1 Jahr +173,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der DroneShield-Aktie. Es wird über Diskrepanzen bei Auftragmeldungen, gestückelte Großaufträge und die aktuelle Kursstabilisierung gesprochen. Analysten prognostizieren zukünftiges Wachstum, während die Bewertung im Vergleich zu Umsätzen hoch erscheint. Insiderverkäufe und Unsicherheiten prägen die Stimmung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.