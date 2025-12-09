TKMS Aktie steigt - 09.12.2025

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +13,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,91 %.

Einen starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie steigt um +3,13 % auf 72,40€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 72,40€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,27 % 1 Monat -0,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der TKMS Aktie. Die Diskussion umfasst Szenarien für Kursziele bis Ende des Jahres, basierend auf Marktdaten, Auftragslage und möglichen Großaufträgen, insbesondere aus Kanada. Zudem werden die Bedeutung von Auftragserfolgen, strategischen Kooperationen und politischen Einflüssen auf die Aktie erörtert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.