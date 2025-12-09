    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie steigt - 09.12.2025

    Am 09.12.2025 ist die TKMS Aktie, bisher, um +3,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie steigt - 09.12.2025

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie steigt um +3,13 % auf 72,40. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +3,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 72,40. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +13,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,91 %.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,27 %
    1 Monat -0,91 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der TKMS Aktie. Die Diskussion umfasst Szenarien für Kursziele bis Ende des Jahres, basierend auf Marktdaten, Auftragslage und möglichen Großaufträgen, insbesondere aus Kanada. Zudem werden die Bedeutung von Auftragserfolgen, strategischen Kooperationen und politischen Einflüssen auf die Aktie erörtert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Mrd. € wert.

    TKMS nach Zahlen: Startet die Aktie jetzt richtig durch?


    Almonty Industries, Ocugen & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Thyssenkrupp legt Jahreszahlen vor - Umbau im Fokus


    Mitten in einem tiefgreifenden Umbauprozess legt der Industriekonzern Thyssenkrupp am Dienstag seine Jahreszahlen vor. Zuletzt hatte das Traditionsunternehmen im August seine Ziele für das Ende September beendete Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt und …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +5,06 %
    +13,27 %
    -0,91 %
    -19,05 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
