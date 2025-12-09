    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYougov AktievorwärtsNachrichten zu Yougov
    Schweden empfiehlt die Nordlichter als Therapie

    Schweden empfiehlt die Nordlichter als Therapie
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    STOCKHOLM, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Schweden, das erste Land, das es wegen seiner positiven Gesundheitseffekte auf Rezept gibt, hebt nun den besonderen Wert der Nordlichter hervor. Aurora Borealis, die original arktische Lichttherapie.

    Das Video zu „Schweden auf Rezept" zeigt, wie es funktioniert.

    Northern lights therapy in Sweden. Credits: Göran Strand/imagebank.sweden.se

    Das Interesse an Nordlicht-Reisen steigt: In einer Expedia-Umfrage gaben 61% der Befragten an, die Aurora Borealis sei ganz oben auf der Liste von Naturerlebnissen, die sie unbedingt erleben wollten. Das derzeit noch andauernde sogenannte Sonnenmaximum macht das Timing perfekt. In dieser Phase sind die Nordlichter noch strahlender, häufiger und einfacher zu erwischen. Schweden bietet derzeit einen der effektivsten, natürlichen und rezeptfreien Stimmungsaufheller.

    Internationale Rankings sehen Abisko im hohen Norden Schwedens als einen der besten Orte der Welt, um die Nordlichter zu sehen - dank des klaren Himmels sowie des einzigartigen Mikroklimas dort.

    „Unser Aufenthalt in Abisko war ruhig und wunderschön," sagt Chris Brown aus Louisiana in den USA, der kürzlich von einer Reise mit dem Veranstalter Lights over Lapland heimgekehrt ist. „Die Nordlichter waren eine Erfahrung, die wir nie vergessen werden und die in uns einen tiefen Respekt vor der Natur erweckt hat."

    Medizinische Studien zeigen, welche positiven Gesundheitseffekte das Erleben phänomenaler Naturspektakel wie der Nordlichter haben können: Stress wird reduziert, Erholung gefördert und die Laune verbessert.

     „Wer die Nordlichter betrachtet, stellt eine Verbindung zum nächtlichen Himmel her", sagt Dr. Chris Barnes, Psychologe an der Universität von Derby in Großbritannien. „Meine Forschung zeigt, dass eine solche Verbindung der Psyche zuträglich ist und die Laune hebt."  

    An bis zu 200 Nächten im Jahr sind die Nordlichter in Schweden zu sehen. Da die derzeitig optimalen Konditionen des Sonnenzyklus noch das Jahr 2026 hindurch anhalten sollen, ist der Genuss dieses Naturerlebnisses nun sowohl zeitlich günstig als auch therapeutisch wertvoll – egal ob aus der Sauna heraus betrachtet, von einer abgeschiedenen Waldhütte aus, oder während einer Rentier-Schlittenfahrt unter dem arktischen Himmel.

    Kürzlich gaben in einer Umfrage* des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Visit Sweden fast zwei Drittel der Befragten an, eine Reise zu Naturerlebnissen zu erwägen, falls dies ärztlich verordnet sei. Allerdings hatte nur ein Bruchteil der Befragten bislang eine solche ärztliche Empfehlung erhalten. Die Initiative 'Schweden auf Rezept' überbrückt diese Lücke, indem sie eine wissenschaftlich fundierte Auswahl von Erlebnissen wie zum Beispiel Waldbaden, Himmelsbeobachtung oder 'Fika' zur Unterstützung bei Artzgesprächen verfügbar macht.

    *Quelle: Visit Sweden/YouGov Umfrage, Juni/Juli 2025

    Pressebilder: 
    Schweden auf Rezept
    Bildergalerie Nordlichter 

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838648/Northern_lights_Visit_Sweden_AB.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777377/5656250/Visit_Sweden_Logo.jpg

    Visit Sweden

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schweden-empfiehlt-die-nordlichter-als-therapie-302633516.html





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    
