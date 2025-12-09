RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet 2026 mit anhaltend starker Nachfrage nach Smartbrillen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optikkonzern EssilorLuxottica zählt daher zu seinen Favoriten./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 301,9EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.



