VW-Werk Osnabrück
Beschäftigte dringen auf Zukunftsplan
- Beschäftigte fordern Zukunftsplan für VW-Werk Osnabrück.
- Keine Perspektive nach Zusagen der Konzernspitze.
- Oberbürgermeisterin fordert Verantwortung von VW.
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Vor dem Volkswagen -Werk in Osnabrück haben Beschäftigte für einen Zukunftsplan für ihre vom Aus bedrohte Fabrik demonstriert. "Ein Jahr nach den Zusagen der Konzernspitze gibt es kein Nachfolgemodell, keinen Investitionsplan, keine Perspektive", kritisierte IG-Metall-Chef Thorsten Gröger. "Das ist verantwortungslos gegenüber einer Belegschaft, die seit Jahren für Qualität, Zuverlässigkeit und Herzblut steht."
An der Kundgebung gestern Abend beteiligten sich laut Gewerkschaft Hunderte Menschen. Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter rief VW demnach auf, Verantwortung für den Standort und die Beschäftigten zu übernehmen. "Die anhaltende Ungewissheit belastet die Menschen zutiefst", sagte die CDU-Politikerin laut IG Metall.
Das Unternehmen und die Gewerkschaft hatten sich vor einem Jahr nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm für die Kernmarke VW geeinigt. Die Cabrio-Produktion in Osnabrück wurde bis Mitte 2027 verlängert. Für die Zeit danach seien Optionen für eine andere Verwendung des Standorts zu prüfen, hatte VW mitgeteilt. Berichte über ein beschlossenes Aus der Fahrzeugproduktion hatte der Autobauer aber zurückgewiesen. Das Werk hat etwa 2.300 Mitarbeiter./cwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 105,8 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +6,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,96 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+41,78 % bedeutet.
