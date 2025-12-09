Beschäftigte dringen auf Zukunftsplan

Ich halte es für sehr naiv zu denken, eine Förderung hätte keine Auswirkungen auf die Preise - egal wie man es verpackt !

Warum soll man einem Verbraucher niedrigstmögliche Preise bieten (wie derzeit ums Überleben kämpfende), wenn der Kauf doch staatlich bezuschusst wird.

Die Nachfrage wird steigen und damit die Preise, einhergehend mit weniger offensiven Rabatten.

Natürlich wird man immer schön Rabatte offerieren - doch bestehen diese auch wirklich im Vorher-nachher-Vergleich in mindestens gleicher Höhe ?

Sind die Grund- oder Nebenkosten / Aufpreise für Extras / Dienstleistungen mit Start der Förderung noch genau so hoch wie vorher oder muss das Inflationsmonster mal wieder herhalten um zufällig steigende Preise schönzureden ?





Warum wurden Wärmepumpen mit den Förderungen teurer ? Warum ist man wesentlich teurer als im Ausland (z.B. Frankreich, GB, Polen) ? Nicht nur ein Sache der Löhne / Installationskosten !

Oder warum lösten sich in der Gastro die Probleme durch die Senkung der Mehrwertsteuer nicht dauerhaft ? Auch eine Form der Subvention ...









Man wird mit Start der Förderung garantiert keine Kampfpreise mehr haben + Förderung oben drauf - schließlich kämpft man dank letzterem weniger stark ums Überleben und MUSS nicht mehr so "günstig" sein.





Ich habe mal eben gegoogelt und siehe da, ich stehe nicht alleine mit meiner Meinung zu Förderungen !

Sicherlich wird im Vergleich ein Angebot bei Heizungen auch wegen der vorab zu beantragenden Förderung großzügig kalkuliert, da man nicht auf die letztlichen Fertigstellungskosten eine Subvention erhält !

Wurde es also zu niedrig angesetzt, ist im Nachhinein nichts mehr zu korrigieren !

Der Heizungsbauer wird am Ende aber sicherlich nicht sagen, ach mein Aufwand war geringer als geschätzt ... sondern denken, der bekommt sowieso eine Förderung ...









Förderungen verhindern, dass die Industrie / der Handel deren Probleme löst - man muss sich weniger anstrengen und profitiert zunächst davon - nicht nur durch die gestiegene Nachfrage ... selbst mit weniger Rabatten / höheren Grundpreisen. Zusätzlich bekommt man demnächst ein Problem mit Gebrauchten !





Somit sorgt die Förderung ebenso bei E-Autos nur für einen kurzfristigen Schub und danach wird man (erneut) umso stärker auf die Nase fallen ... weil man nie dazu lernt.

Mit Ende der Förderung sind die Probleme die Gleichen, die Lösungen fehlen weiter und der Staat gräbt damit das Grab nur tiefer.

Es gab schon eine Förderung auf E-Autos und wie es ablief ist somit bekannt !

Warum gab es früher nicht zusätzlich zur Förderung, diese massiven Rabatte wie zuletzt ? Weil man nicht musste ... es lebte sich noch so schön.









Warum kosten außerdem Autos im Ausland oft viel weniger und das weit in die Vergangenheit zurück (Reimport).

Mir ist bekannt, dass das Lohnniveau in z.B. Spanien (Durchschnittslohn ca. die Hälfte) wesentlich niedriger ist und im Gegensatz in Norwegen wesentlich höher (Durchschnittslohn ca. die Hälfte mehr) , ebenso Steuern bei Aus- und Einfuhr ...

Man hat hier in Deutschland, ebenso wie in Spanien Werke direkt vor der Haustüre - trotzdem werden definitiv Autos nach Spanien exportiert und können sich dort selbst beim halben Durchschnittslohn geleistet werden ... komisch oder ?

Kann mit dem Verkaufspreis nix zu tun haben ... muss wohl damit zu tun haben, dass der Deutsche nicht mit Geld umgehen kann und sich selbst mit doppeltem Durchschnittslohn im Vergleich zu Spanien immer weniger ein Auto leisten kann oder dafür bald so lange abzahlt wie manche früher fürs Gründstück / Haus - mit Glück ist es abbezahlt noch bevor es (oder der Akku) nach 10 Jahren +/- Schrott ist ! (Ironie)





Aber "kostenlose" Dienstwagen, Leasing & Co verblenden ohnehin über die Gesamtkosten ... den Keks frisst fasst jeder Arbeitnehmer mit Freude und denkt auch nicht an so Nebeneffekte, dass einem mit Kündigung mal eben das Auto vom Hof geholt wird / man mit Lohnausfall in "Not" auch noch ohne Auto dasteht / eine Anschaffung finanziert werden muss und erkennt wie wichtig doch "Eigentum" ist. Man liest so nette Geschichten auf Arbeitgeber-Bewertungsplattformen ...









Weitere Nebeneffekte der E-Auto-Förderung sind z.B. hier beschrieben: