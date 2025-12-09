    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    VW-Werk Osnabrück

    Beschäftigte dringen auf Zukunftsplan

    VW-Werk Osnabrück - Beschäftigte dringen auf Zukunftsplan
    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Vor dem Volkswagen -Werk in Osnabrück haben Beschäftigte für einen Zukunftsplan für ihre vom Aus bedrohte Fabrik demonstriert. "Ein Jahr nach den Zusagen der Konzernspitze gibt es kein Nachfolgemodell, keinen Investitionsplan, keine Perspektive", kritisierte IG-Metall-Chef Thorsten Gröger. "Das ist verantwortungslos gegenüber einer Belegschaft, die seit Jahren für Qualität, Zuverlässigkeit und Herzblut steht."

    An der Kundgebung gestern Abend beteiligten sich laut Gewerkschaft Hunderte Menschen. Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter rief VW demnach auf, Verantwortung für den Standort und die Beschäftigten zu übernehmen. "Die anhaltende Ungewissheit belastet die Menschen zutiefst", sagte die CDU-Politikerin laut IG Metall.

    Das Unternehmen und die Gewerkschaft hatten sich vor einem Jahr nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm für die Kernmarke VW geeinigt. Die Cabrio-Produktion in Osnabrück wurde bis Mitte 2027 verlängert. Für die Zeit danach seien Optionen für eine andere Verwendung des Standorts zu prüfen, hatte VW mitgeteilt. Berichte über ein beschlossenes Aus der Fahrzeugproduktion hatte der Autobauer aber zurückgewiesen. Das Werk hat etwa 2.300 Mitarbeiter./cwe/DP/stw

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 105,8 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +6,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,96 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+41,78 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der VW-Aktie, insbesondere im Hinblick auf die mögliche Nachrüstung des 1.0-Liter-Hybridmotors, die Auswirkungen staatlicher Förderungen auf Preise und Rabatte sowie die allgemeine Marktentwicklung im Automobilsektor. Es werden strategische Überlegungen, Kursprognosen und die Bedeutung technischer und fundamentaler Aspekte für Investoren erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
