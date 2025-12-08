Chance von 116,86 Prozent p.a.!

Wird die US-Notenbank FED die Leitzinsen am kommenden Mittwoch senken oder nicht? Einen Anhaltspunkt liefert das sogenannte FedWatch-Tool der CME-Group. Am gestrigen Montag deutete der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 87,4 Prozent für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte an. Eine Restwahrscheinlichkeit von 12,6 Prozent steht für einen gleichbleibenden Leitzins. Die US-Leitzinsen haben auch auf europäische Banken wie die Deutsche Bank Einfluss, weil Banken sowohl ein Anleiheportfolio als auch ein Kredit- bzw. Einlagengeschäft betreiben. Ohne in das bankeigene Informationssystem Einblick zu haben, ist eine Einschätzung über die Auswirkung der Zinssenkung auf die Bank nicht redlich. Tendenziell drücken aber niedrigere Zinsen wie in der Nullzinsphase den Gewinn der Banken.

Der Aktienkurs der Deutschen Bank hat sich nach dem Abverkauf auf das partielle Tief bei 16,582 Euro Anfang April 2025 wieder erholt. Das Tief am 7. April 2025 lag unter der 200-Tage-Linie, wobei die Aktie am selben Tag mit 18,072 Euro wieder über dieser Linie schloss. Mit diesem Ereignis waren seit Ende Oktober 2023 nur zwei Fehlausbrüche nach unten zu registrieren. Die Aufwärtssequenz ist somit langfristig betrachtet intakt. Dennoch sind ab Mitte August 2025 eine Abschwächung der Kursdynamik und gleichzeitig die Bildung eines 10-Jahreshochs am 13. November bei 33,57 Euro zu beobachten. Der Ausbruch über den Widerstand bei 32,210 Euro war nicht nachhaltig und der Aktienkurs kehrte danach wieder unter die Marke bei 32,210 Euro zurück. Die abnehmende Kursdynamik hat kurzfristig betrachtet zu einer Seitwärtsrange im Bereich zwischen 28,725 Euro und 32,210 Euro geführt. Es besteht demnach die Möglichkeit, dass sich die Kursentwicklung innerhalb der kommenden 5,5 Wochen oberhalb der Unterstützung bei 28,725 Euro bewegt. Andererseits kann eine Kurssteigerung bis zum Widerstand bei 44,845 Euro in dieser Periode nahezu ausgeschlossen werden, auch wenn die Seitwärtsrange überwunden und der Aufwärtstrend mit der herrschenden Volatilität fortgesetzt wird.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Deutsche Bank AG (FD0NE4), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.01.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 28,00 Euro auf der Unterseite und 46,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 8. Dezember 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,90 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 116,86 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 28,725 Euro fällt oder über den Widerstand bei 44,875 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Deutsche Bank AG (Stand: 08.12.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD0NE4 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,70 / 8,90 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 28,00 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG obere KO-Schwelle: 46,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,48 Euro Laufzeit: 16.01.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 116,86 % p.a. Quelle: Société Générale

