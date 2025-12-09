BioNxt treibt „Melt in Your Mouth“-Cladribin-Formulierung voran, um die Behandlung von MS-Patienten mit Dysphagie zu verbessern

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT) (OTCQB:BNXTF) (FSE:BXT) meldet Fortschritte bei der Entwicklung einer neuartigen „Melt in Your Mouth“(„Auf-der-Zunge-schmelzende“)-Cladribin-Formulierung, die auf dem proprietären, oral löslichen Film-(ODF)-Wirkstofffreisetzungssystem des Unternehmens basiert. Die Technologie ist für eine schnelle sublinguale (unter der Zunge) Wirkstoffaufnahme ausgelegt und soll den Zugang zur Behandlung sowie den Komfort für Menschen mit Multipler Sklerose (MS) verbessern. Das Leitprogramm von BioNxt, BNT23001, wird als schluckfreie Alternative zu Cladribin-Tabletten entwickelt, die im Jahr 2024 weltweit einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD erzielt haben.

Cladribin (Mavenclad) ist eine etablierte Therapie für MS; viele Patienten haben jedoch Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten, ein Symptom, das häufig auftritt und oft nicht erkannt wird. Bei diesen Personen kann die Einnahme von Tabletten zu Husten, Ersticken, Angstzuständen und versäumten Dosen führen – all dies beeinträchtigt die Konsistenz der Behandlung und die therapeutische Wirksamkeit.

Das „Melt in Your Mouth”-ODF von BioNxt löst sich innerhalb von Sekunden unter der Zunge auf, sodass es nicht geschluckt werden muss und eine nadelfreie, patientenfreundliche Verabreichungsmethode bietet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Therapietreue, die Sicherheit und die allgemeine Lebensqualität von MS-Patienten zu verbessern, die mit tablettenbasierten Medikamenten Probleme haben.

Schluckbeschwerden: Eine versteckte Hürde bei der Behandlung von Multipler Sklerose

Schluckbeschwerden (Dysphagie) treten bei MS häufig auf, werden jedoch oft nicht erkannt. Eine aktuelle Metaanalyse von mehr als 10.800 MS-Patienten ergab, dass etwa 45 % im Verlauf ihrer Erkrankung an Dysphagie leiden (2023, Journal of Clinical Neuroscience). Weitere klinische Studien mit instrumentellen Schluckuntersuchungen haben bei über 50 % der Patienten Anomalien festgestellt, darunter auch Fälle, die durch Selbstauskunft nicht erkannt wurden.

Für diese Personen können Tabletten sich „steckenbleibend“ anfühlen, Husten oder Ersticken hervorrufen oder wiederholte Schluckversuche erfordern – wodurch eine einfache tägliche Aufgabe zu einer ständigen Stressquelle wird.