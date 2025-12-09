ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 11 Euro
- Jefferies belässt Thyssenkrupp auf "Hold" bei 11 Euro.
- Ebit übertrifft Markterwartung durch Kostensenkungen.
- Prognose für 2025/26 liegt unter Konsensschätzung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Dank eingesparter Kosten habe der Industrie- und Stahlkonzern mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Tommaso Castello in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Zielvorgabe für diese Kennziffer für das Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 8,658 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +24,83 %/-20,56 % bedeutet.
Kursziel: 11 Euro
