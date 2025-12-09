METZLER stuft Instone Real Estate auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat die Bewertung von Instone beim Kursziel von 11 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Wohnungsknappheit in Deutschland komme dem Entwickler von Wohnimmobilienprojekten sehr entgegen, schrieb Jochen Schmitt in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Entscheidend sei, wieder Schwung in die Verkäufe und den Barmittelumschlag zu bringen. 2026 und 2027 rechnet Schmitt mit schrittweiser Erholung der Ergebnisse./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:13 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:13 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 7,87EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: METZLER

Analyst: Jochen Schmitt

Analysiertes Unternehmen: Instone Real Estate

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

