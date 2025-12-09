    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInstone Real Estate Group AktievorwärtsNachrichten zu Instone Real Estate Group
    METZLER stuft Instone Real Estate auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat die Bewertung von Instone beim Kursziel von 11 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Wohnungsknappheit in Deutschland komme dem Entwickler von Wohnimmobilienprojekten sehr entgegen, schrieb Jochen Schmitt in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Entscheidend sei, wieder Schwung in die Verkäufe und den Barmittelumschlag zu bringen. 2026 und 2027 rechnet Schmitt mit schrittweiser Erholung der Ergebnisse./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:13 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:13 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 7,87EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: METZLER
    Analyst: Jochen Schmitt
    Analysiertes Unternehmen: Instone Real Estate
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
