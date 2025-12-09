    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum...

    Für Sie zusammengefasst
    • UNIQA feiert 35 Jahre an der Börse seit 1990.
    • Über 17 Millionen Kunden, stark in CEE und Österreich.
    • Wachstum durch Tradition und Kapitalmarktstrategie.

    APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum und Vertrauen

    Sicherheit seit 1811, Launch einer neuen Marke, Wachstum in CEE und vieles mehr: Kurzvideos anlässlich des Jubiläums bringen Erfolgsgeschichte auf den Punkt

    Wien (APA-ots) - UNIQA feiert ein bedeutendes Jubiläum: Seit dem 10. Dezember 1990 und
    somit seit genau 35 Jahren ist die Unternehmensgruppe über ihre Vorgängergesellschaft (Bundesländer-Versicherung) an der Wiener Börse notiert.

    " Seit über 200 Jahren versichern Menschen bei UNIQA, was ihnen wichtig ist. Seit 35 Jahren notieren wir an der Wiener Börse, vor etwa 25 Jahren begann unsere Expansion nach Osteuropa, in eine Region mit 150 Millionen Einwohnern. Heute vertrauen uns insgesamt mehr als 17 Millionen Kundinnen und Kunden: Mehr als 13 Millionen in CEE und knapp 4 Millionen in Österreich, wo wir die bekannteste Versicherungsmarke sind, " sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG .

    Kapitalmarktstrategie und Ausblick

    Kurt Svoboda, Chief Financial und Risk Officer, ergänzt: " Mit dem Börsegang vor 35 Jahren - damals noch als Bundesländer- Versicherung - haben wir den Grundstein für eine neue Wachstumsphase gelegt. Es ging darum, unsere Eigenkapitalbasis zu stärken und das Unternehmen für die Zukunft am Kapitalmarkt zu positionieren. Die Expansion nach Osteuropa kam erst Jahre später, aber der Schritt an die Börse war entscheidend, um diese Entwicklung überhaupt erst möglich zu machen. Heute zeigt sich: Die Verbindung von Tradition und Kapitalmarkt hat UNIQA Stabilität gegeben und den Weg für langfristiges Wachstum geöffnet ."

    Meilensteine in bewegten Bildern

    Diese und viele weitere Meilensteine von UNIQA werden in fünf Kurzvideos dargestellt, in denen neben den Verantwortlichen bei UNIQA zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort kommen. " Das Erreichte ist für uns nicht nur ein Meilenstein - es ist zugleich ein Auftrag, auch in den nächsten 35 Jahren und darüber hinaus an der Börse erfolgreich zu sein: mit Mut, Optimismus und Kraft, also ganz im Sinne von gemeinsam besser leben ", sind sich Brandstetter und Svoboda , die auch gerade ein Upgrade der Ziele bekannt gegeben haben, einig.

    35 Jahre UNIQA Börsengang: Meilenstein in 5 Videos

    Bildmaterial Andreas Brandstetter und Kurt Svoboda.

    Nachlese

    UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft Erwartungen - UNIQA Group Online Presse-Center

    Rückfragehinweis:
    Klaus Kraigher
    Pressesprecher
    UNIQA Insurance Group AG
    Telefon: +43 664 8231997
    E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
    Website: https://www.uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0029 2025-12-09/09:10






