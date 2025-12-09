JOST Werke Aktie - Kurs legt am 09.12.2025 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die JOST Werke Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,27 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JOST Werke Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,40€, mit einem Plus von +7,27 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kurs der JOST Werke Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JOST Werke Aktie damit um -5,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die JOST Werke um +7,83 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

JOST Werke Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,69 % 1 Monat +0,26 % 3 Monate -1,36 % 1 Jahr +16,57 %

Informationen zur JOST Werke Aktie

Es gibt 15 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 773,31 Mio.EUR € wert.

Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die …

Vor der zur Wochenmitte erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte der Dax am Dienstag in Wartestellung bleiben. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels legte er um moderate 0,2 Prozent auf 24.088 Punkte zu. Der EuroStox 50 , der …

JOST Werke Aktie jetzt kaufen?

Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.