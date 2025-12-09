    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JOST Werke Aktie - Kurs legt am 09.12.2025 stark zu

    Am 09.12.2025 ist die JOST Werke Aktie, bisher, um +7,27 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der JOST Werke Aktie.

    Besonders beachtet! - JOST Werke Aktie - Kurs legt am 09.12.2025 stark zu
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    JOST Werke Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die JOST Werke Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,27 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JOST Werke Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,40, mit einem Plus von +7,27 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kurs der JOST Werke Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,36 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die JOST Werke Aktie damit um -5,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die JOST Werke um +7,83 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    JOST Werke Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,69 %
    1 Monat +0,26 %
    3 Monate -1,36 %
    1 Jahr +16,57 %

    Informationen zur JOST Werke Aktie

    Es gibt 15 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 773,31 Mio.EUR € wert.

    Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs fällt


    Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die …

    Leicht im Plus - Warten auf die US-Zinsentscheidung


    Vor der zur Wochenmitte erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte der Dax am Dienstag in Wartestellung bleiben. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels legte er um moderate 0,2 Prozent auf 24.088 Punkte zu. Der EuroStox 50 , der …

    JOST Werke Aktie jetzt kaufen?


    Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    JOST Werke

    +7,30 %
    -5,90 %
    -0,82 %
    -2,01 %
    +15,42 %
    -6,26 %
    +24,11 %
    +81,26 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! JOST Werke Aktie - Kurs legt am 09.12.2025 stark zu Am 09.12.2025 ist die JOST Werke Aktie, bisher, um +7,27 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der JOST Werke Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     