Wirtschaft
Dax startet im Plus - Anleger warten ab
"Der Dax hat gestern einen verhaltenen Wochenstart hingelegt. Dabei war das Handelsvolumen niedriger als an jedem einzelnen Tag der Vorwoche", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Das zeige, dass Anleger als Motto aktuell wieder "Abwarten" auserkoren hätten. "Kurz vor dem Jahresschluss hat die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, noch einmal zugenommen. Die Bereitschaft, jetzt neue Risikopositionen einzugehen, ist äußerst verhalten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,45 US-Dollar; das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Der Versicherungskonzern Allianz startet mit dem US-Vermögensverwalter Oaktree ein neues Syndikat bei Lloyd's of London. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen seine Gewinnprognose für 2025.
Ich hatte das beim letzten Mal/letztes Jahr um die Zeit mal abgeschätzt. Wenn die Allianz 17mrd Ergebnis macht, kommen davon rund x% als „bereinigter Jahresüberschuss für Anteilseigner“ an, der dann für Dividende und ARP‘s zur Verfügung steht, gemäß der festgelegten Ausschüttungsquoten.
In welcher Höhe noch verschiedene Posten vom operativen Ergebnis abgezogen wird, ist schwer schätzbar, Anhaltspunkte könnten schonmal die Quartalsberichte bieten. (Überleitung ist klassisch Operatives ErgebniS abzgl. Nicht-operative Erträge/Aufwendungen (wie Restruktur., Sondereffekte) und Finanzierungskosten, dann Steuern, dann abzgl. Ergebnis für andere Gesellschafter, dann haben wir den „für Anteilseigner zur Verfügung stehender JÜ“