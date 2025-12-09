    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Dax startet im Plus - Anleger warten ab
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.155 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Allianz, die Commerzbank und Gea, am Ende Vonovia, Heidelberg Materials und Adidas.

    "Der Dax hat gestern einen verhaltenen Wochenstart hingelegt. Dabei war das Handelsvolumen niedriger als an jedem einzelnen Tag der Vorwoche", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Das zeige, dass Anleger als Motto aktuell wieder "Abwarten" auserkoren hätten. "Kurz vor dem Jahresschluss hat die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, noch einmal zugenommen. Die Bereitschaft, jetzt neue Risikopositionen einzugehen, ist äußerst verhalten."

    "Dazu wird die Bedrohung von der Zinsseite größer", so Altmann. Die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen hat gestern ein neues 14-Jahres-Hoch erreicht. Die zehnjährigen Bundesanleihen nähern sich ihrem Hoch aus dem März wieder an. "Und auch international werden die Renten zur größeren Konkurrenz von Aktien", sagte der Marktexperte. "Und steigende Zinsen zur Bedrohung von Aktien und Wirtschaft." In Japan steht die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen nur noch knapp unter der Marke von zwei Prozent und damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2006.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,45 US-Dollar; das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
