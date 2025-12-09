Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei anhaltender Kurserholung

Nach dem schwierigen Jahr 2025, in dem die Bewertungsdaten des Sportartikelherstellers auf ein relativ geringes Niveau gefallen waren, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 190 Euro die Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 170 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

In den vergangenen Wochen befand sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) kräftig unter Druck. Notierte die Aktie noch Mitte Oktober bei 195 Euro, so wurde sie Ende November nur noch knapp oberhalb von 150 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Wert wieder auf 159,70 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 160 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 160 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ0PJA4, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 159,70 Euro mit 1,19 – 1,21 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 170 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,67 Euro (+38 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 149,785 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 149,785 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM717C6, wurde beim Adidas-Kurs von 159,70 Euro mit 1,02 – 1,03 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 170 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,02 Euro (+96 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 144,865 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 144,865 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ4DRC7, wurde beim Adidas-Kurs von 159,70 Euro mit 1,49 – 1,50 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 170 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,51 Euro (+67 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.