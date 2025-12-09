    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei anhaltender Kurserholung

    Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 170 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

    In den vergangenen Wochen befand sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) kräftig unter Druck. Notierte die Aktie noch Mitte Oktober bei 195 Euro, so wurde sie Ende November nur noch knapp oberhalb von 150 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Wert wieder auf 159,70 Euro erholen.

    Nach dem schwierigen Jahr 2025, in dem die Bewertungsdaten des Sportartikelherstellers auf ein relativ geringes Niveau gefallen waren, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 190 Euro die Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 170 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 160 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 160 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ0PJA4, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 159,70 Euro mit 1,19 – 1,21 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 170 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,67 Euro (+38 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 149,785 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 149,785 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM717C6, wurde beim Adidas-Kurs von 159,70 Euro mit 1,02 – 1,03 Euro gehandelt.

    Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 170 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,02 Euro (+96 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 144,865 Euro

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 144,865 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ4DRC7, wurde beim Adidas-Kurs von 159,70 Euro mit 1,49 – 1,50 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 170 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,51 Euro (+67 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei anhaltender Kurserholung Kaufempfehlung
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     