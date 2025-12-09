    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frauenanteil bei Professuren steigt auf 30 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Frauenanteil an Professuren in Deutschland: 30% 2024
    • Anstieg seit 2004: von 14% auf 30% gestiegen
    • Höhere Karrierestufen: weniger Frauen in Führungspositionen

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Frauenanteil an Professuren in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Laut Statistischem Bundesamt waren 30 Prozent der 52.100 hauptberuflichen Professorinnen und Professoren an Hochschulen in Deutschland zum Jahresende 2024 weiblich. 2004 hatte der Frauenanteil den Statistikern zufolge noch bei 14 Prozent gelegen, 2014 bei 22 Prozent. Auch gegenüber dem Vorjahreswert (29 Prozent) hat er sich 2024 leicht erhöht.

    Je höher die Karrierestufe, desto weniger Frauen

    Trotz des Anstiegs in den vergangenen 20 Jahren liegt der Frauenanteil bei Professuren als der höchsten akademischen Karrierestufe weit hinter dem Frauenanteil zum Studienbeginn zurück. So war im Wintersemester 2024/2025 mit 52 Prozent eine Mehrheit der Studienanfänger weiblich.

    Auch unter den erfolgreichen Studienabsolventen waren mit 53 Prozent überwiegend Frauen. Aber je höher die Stufe der akademischen Karriereleiter, desto niedriger ist der Anteil an Frauen: Bei den abgeschlossenen Promotionen lag er im Prüfungsjahr 2024 bei 46 Prozent. Bei Habilitationen, also der Anerkennung der Lehrbefähigung an einer Hochschule, betrug er 36 Prozent.

    Frauenanteil bei Professuren in Geisteswissenschaften am höchsten

    Der Anteil der mit Frauen besetzten hauptberuflichen Professuren unterscheidet sich dem Bundesamt zufolge zwischen den Fächergruppen deutlich. Am höchsten war er Ende 2024 demnach mit 44 Prozent in den Geisteswissenschaften, gefolgt von den Kunstwissenschaften mit 39 Prozent. Den niedrigsten Frauenanteil gab es in den Ingenieurwissenschaften (17 Prozent)./nis/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Frauenanteil bei Professuren steigt auf 30 Prozent Der Frauenanteil an Professuren in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Laut Statistischem Bundesamt waren 30 Prozent der 52.100 hauptberuflichen Professorinnen und Professoren an Hochschulen in Deutschland zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     