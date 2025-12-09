British American Tobacco warnt vor Schwäche in den USA – Analysten optimistisch

Nachdem die Branche auf Produkte der nächsten Generation wie E-Zigaretten und Nikotinbeutel gesetzt hatte, kämpft sie nun mit sinkenden Umsätzen inmitten eines umfassenden Vorgehens gegen unregulierte Produkte und eines zunehmenden Wettbewerbs durch kleinere, meist in China ansässige Anbieter, die den Markt mit illegalen Angeboten überschwemmen.

British American Tobacco gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen für 2026 mit einem Umsatz am unteren Ende seiner mittelfristigen Ziele rechnet, da es in seinem größten Markt, den USA, mit regulatorischen Hürden und starkem Wettbewerb zu kämpfen hat. Der Hersteller von Lucky Strike und Dunhill hatte zuvor ein Umsatzwachstum von rund 3-5 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns um vier bis sechs Prozent ab 2026 prognostiziert.

Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum von rund 2 Prozent und einem Wachstum des bereinigten Betriebsgewinns. Das Umsatzwachstum in neuen Produktkategorien dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte auf einen zweistelligen Bereich beschleunigen, was auf die Velo-Nikotinbeutel und die jüngsten Verbesserungen bei den Dampftrends in den USA zurückzuführen ist. British American Tobacco kündigte am selben Tag auch ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,3 Milliarden Pfund (1,73 Milliarden US-Dollar) an.

Die Aktie von British American Tobacco ist seit Jahresbeginn über 32 Prozent im Plus und wird mit 47,45 Euro (4144 Pence) bewertet. Am Dienstag (9:40 Uhr MEZ) ist sie 4,86 Prozent im Minus. Das Analystenhaus Jefferies hat am 04.12. die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita schrieb am vergangenen Donnerstag, mit einem Teilverkauf des Anteils an ITC Hotels würde der Tabakkonzern den Verschuldungsgrad in den avisierten Zielkorridor bekommen. Zudem würden sich die Briten auf diese Weise stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Am 28.11. gab die Deutsche Bank AG der Aktie ebenfalls eine "Buy"-Empfehlung bei einem Kursziel von 4900 Pence.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

