DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 72 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 36,00EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
