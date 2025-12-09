DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 72 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 36,00EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

