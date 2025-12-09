Ölpreise geben weiter nach
- Ölpreise am Dienstag gesunken, Verluste begrenzt.
- Brent-Preis bei 62,32 USD, WTI bei 55,73 USD.
- Opec- und IEA-Berichte zu Nachfrageprognosen erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste aber in engen Grenzen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 17 Cent auf 62,32 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 16 Cent auf 55,73 Dollar.
Zu Beginn der Woche waren die Ölpreise noch jeweils um mehr als einen Dollar gefallen, als die Sorge vor einem Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Fokus der Anleger rückte. Im Verlauf der Woche werden die Monatsberichte der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet, mit jeweils neuen Nachfrageprognosen.
Zuletzt hatte die IEA einen rekordhohen Überschuss an Rohöl im kommenden Jahr erwartet. "Der Ölüberschuss wird 2026 weiter steigen", sagte auch Rohstoffexperte Warren Patterson von der Bank ING. Das Angebot werde seine Einschätzung nach die Nachfrage um mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag übersteigen./jkr/jsl/stw
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---