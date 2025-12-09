Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 09.12. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.154,68 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,47 %, Allianz +2,14 %, Deutsche Bank +1,89 %
Flop-Werte: Vonovia -1,64 %, adidas -0,84 %, Merck -0,84 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 29.627,15 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: HENSOLDT +5,48 %, RENK Group +3,16 %, PUMA +2,26 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -7,34 %, HelloFresh -5,57 %, TRATON -1,92 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.582,14 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: HENSOLDT +5,48 %, Nordex +1,27 %, SILTRONIC AG +1,11 %
Flop-Werte: Evotec -8,78 %, Nagarro -1,97 %, Sartorius Vz. -1,11 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.738,52 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,47 %, Allianz +2,14 %, Wolters Kluwer +2,06 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,23 %, Air Liquide -1,01 %, adidas -0,84 %
Der ATX steht bei 5.123,06 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,20 %, Raiffeisen Bank International +1,69 %, Erste Group Bank +1,28 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,92 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,88 %, voestalpine -0,63 %
Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 12.977,95 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,70 %, Novartis +1,04 %, Logitech International +0,81 %
Flop-Werte: Amrize -1,41 %, Swiss Re -1,26 %, Holcim -1,07 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.106,45 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Thales +1,65 %, Credit Agricole +1,54 %, Euronext +1,54 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,23 %, Kering -1,30 %, Bureau Veritas -1,22 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.825,90 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,53 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,83 %, Swedbank Shs(A) +0,65 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,60 %, SKF (B) -1,09 %, Alfa Laval -0,73 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.210,00 PKT und steigt um +1,76 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,24 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,96 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,79 %
Flop-Werte: Viohalco -2,62 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,04 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,76 %
