    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Großer Škoda-Händler aus Mitteldeutschland wird TECHNO-Partner + Vorteile für Autohaus Liebe

    Starker Schulterschluss in der Autobranche: Die Autohaus Liebe Gruppe schließt sich TECHNO an, um ihre Marktposition zu stärken und neue Synergien zu heben.

    Großer Škoda-Händler aus Mitteldeutschland wird TECHNO-Partner + Vorteile für Autohaus Liebe
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Autohaus Liebe Gruppe, größter Škoda-Vertragshändler Mitteldeutschlands, tritt dem Gesellschafterkreis von TECHNO bei.
    • Die Entscheidung wurde getroffen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Synergien zu nutzen.
    • TECHNO unterstützt über 2.400 Autohäuser in Deutschland mit Einkaufsvorteilen und Dienstleistungen.
    • Die Autohaus Liebe Gruppe hat mehr als 70 Jahre Erfahrung und betreibt zehn Standorte in vier Bundesländern.
    • Im Jahr 2024 erzielte die Autohaus Liebe Gruppe einen Gesamtumsatz von rund 188 Millionen Euro und verkaufte über 3.000 Neuwagen.
    • TECHNO hat sich seit 1968 zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt und realisiert einen jährlichen Außenumsatz von über 42 Milliarden Euro.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Großer Škoda-Händler aus Mitteldeutschland wird TECHNO-Partner + Vorteile für Autohaus Liebe Starker Schulterschluss in der Autobranche: Die Autohaus Liebe Gruppe schließt sich TECHNO an, um ihre Marktposition zu stärken und neue Synergien zu heben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     