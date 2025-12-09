Großer Škoda-Händler aus Mitteldeutschland wird TECHNO-Partner + Vorteile für Autohaus Liebe
Starker Schulterschluss in der Autobranche: Die Autohaus Liebe Gruppe schließt sich TECHNO an, um ihre Marktposition zu stärken und neue Synergien zu heben.
- Die Autohaus Liebe Gruppe, größter Škoda-Vertragshändler Mitteldeutschlands, tritt dem Gesellschafterkreis von TECHNO bei.
- Die Entscheidung wurde getroffen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Synergien zu nutzen.
- TECHNO unterstützt über 2.400 Autohäuser in Deutschland mit Einkaufsvorteilen und Dienstleistungen.
- Die Autohaus Liebe Gruppe hat mehr als 70 Jahre Erfahrung und betreibt zehn Standorte in vier Bundesländern.
- Im Jahr 2024 erzielte die Autohaus Liebe Gruppe einen Gesamtumsatz von rund 188 Millionen Euro und verkaufte über 3.000 Neuwagen.
- TECHNO hat sich seit 1968 zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt und realisiert einen jährlichen Außenumsatz von über 42 Milliarden Euro.
