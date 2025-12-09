    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStructure Therapeutics Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Structure Therapeutics Incorporation

    Novo & Lilly zittern

    Diese Abnehm-Pille liefert Bestwerte – Aktie explodiert über 100%

    Ein Gewichtsverlust von bis zu 15 Prozent & eine mögliche Produktion für 100 Millionen Patienten pro Jahr: Structure Therapeutics wird vom Nischen-Biotech zum echten Rivalen für Novo Nordisk & Eli Lilly. Anleger jubeln.

    • Gewichtsverlust von bis zu 15% mit Aleniglipron erzielt.
    • Produktion für 100 Millionen Patienten jährlich möglich.
    • Kapitalangebot von 500 Millionen US-Dollar angekündigt.
    Structure Therapeutics hat mit neuen Studiendaten zu seiner Abnehm-Pille Aleniglipron einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres ausgelöst. Die Aktie verdoppelte sich am Montag, nachdem das Unternehmen Phase-2b-Daten vorgelegt hatte, die einen placebokorrigierten mittleren Gewichtsverlust von 11,3 Prozent nach 36 Wochen zeigen. Höhere Dosierungen erreichten in einer weiteren Studie sogar 15,3 Prozent. Das Ergebnis liegt damit im Bereich der oralen Kandidaten von Eli Lilly und knapp unter dem oralen Wegovy-Pendant von Novo Nordisk.

    Zusätzlich zum Abnehmerfolg verbesserten sich bei vielen Teilnehmern die Blutdruckwerte – insbesondere der "obere" Blutdruckwert, der entscheidend für Herz-Kreislauf-Risiken ist. Das Nebenwirkungsprofil entsprach insgesamt anderen GLP-1-Mitteln, allerdings traten häufiger Übelkeit und Erbrechen auf. Analysten sehen die Ergebnisse trotzdem positiv, weil niedrigere Einstiegsdosen diese Probleme abmildern könnten. Citizens-Analyst Jonathan Wolleben erklärte: "Das Verträglichkeitsprofil sieht in Ordnung aus, ist aber nicht herausragend. Neue Daten bestätigen jedoch, dass ein niedrigerer Einstieg in die Dosierung Übelkeit, Erbrechen und Therapieabbrüche verbessert."

    CEO Raymond Stevens erklärte: "Die heute präsentierten Topline-Ergebnisse zeigen, dass Aleniglipron sich abhebt und einen klinisch bedeutsamen, wettbewerbsfähigen und dosisabhängigen Gewichtsverlust mit einem Sicherheitsprofil erzielt hat, das für die chronische Anwendung bei einer Erkrankung geeignet ist, die Millionen von Menschen betrifft." Stevens betonte zudem die Produktionskapazität: "Wir können 6.000 Tonnen herstellen, genug für 100 Millionen Patienten pro Jahr."

    Structure plant nun ein Type-B-End-of-Phase-2-Treffen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA im ersten Halbjahr 2026, um das endgültige Design der Phase-3-Studien festzulegen. Der Start dieser großen Zulassungsstudien ist für Mitte 2026 vorgesehen. JPMorgan-Analyst Hardik Parikh sieht zusätzlich Rückenwind durch die jüngsten Übernahmeaktivitäten in der Adipositasforschung.

    Parallel dazu kündigte Structure ein großes Kapitalangebot an: Das Unternehmen will 500 Millionen US-Dollar durch American Depositary Shares einsammeln und gibt den Banken eine zusätzliche Option über 75 Millionen US-Dollar. Anleger können alternativ vorfinanzierte Optionen erwerben.

    Der globale Markt für Adipositas-Mittel könnte bis Anfang der 2030er Jahre 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreichen. Während Lilly und Novo ihre eigenen oralen Abnehmpillen 2026 auf den Markt bringen wollen, hoffen Investoren, dass Structure Therapeutics mit Aleniglipron zum ersten ernsthaften Herausforderer der Branchenriesen wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Gina Moesing
