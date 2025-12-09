British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen





Ich teile deine Einschätzung. Vor allem aber steht man nach einem möglichen Verkauf vor der Entscheidung, was mit den realisiertem Geld erfolgen soll. Dahingehend muss man sich dann überlegen Buffett-Style - also Cash - oder reinvestieren. Und jedes Neuinvestment trägt immer auch ein Risiko in sich. Gute Kaufgelegenheiten ereignen sich am Markt von Zeit zu Zeit, trotzdem sind sie aber meiner Erfahrung nach insgesamt nicht so häufig anzutreffen.





Die Frage ist auch wie geht es insgesamt am Aktienmarkt weiter. Eine große und länger anhaltende Konsolidierung hatten wir schon länger nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass es nun zwangsweise so kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Zeit immer weiter an. Der Markt muss und kann nicht nur immer nach oben laufen. Und manche Bewertungskriterien deuten bereits eine deutliche Überbewertung des Marktes an(Shiller Index / Buffett Indikator). Der S&P hat ein KGV >25 und eine durchschnittliche Rendite von 1,1-1,2 Prozent. Im Mittel lag das KGV bei 15-17 und die Rendite bei nahe 3 Prozent. Deshalb repräsentiert der augenblickliche Zustand kein gutes Chance / Risiko Verhältnis. Einzelne Ausnahmen gibt es natürlich noch.





Es gibt auch abseits von bullischen oder bärischen Szenarien die Möglichkeit, dass der Markt in eine längere Seitwärtsphase eintaucht. In so einem Fall sind solide Dividendenzahler die kontinuierlich Cashflow im Depot erzeugen meiner Erfahrung nach nicht allzu verkehrt.





Und wenn die Zinsen durch die Notenbanken weiter gesenkt werden, wird meiner Meinung nach auch vermehrt Kapital aus kurz- und mittelfristig laufenden Staatsanleihen wieder in Anlageformen mit etwas höherer Rendite als der Inflationsrate umgeschichtet werden.



