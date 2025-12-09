    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco
    British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

    Für Sie zusammengefasst
    • BAT peilt 2025 Umsatzwachstum von 2% an.
    • Aktienrückkaufprogramm auf 1,3 Mrd. Pfund erhöht.
    • Umsatzprognose 2024: 3-5%, Gewinn je Aktie: 5-8%.
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - British American Tobacco (BAT) hat seine Jahresziele für 2025 konkretisiert. Im laufenden Jahr soll der Umsatz zu konstanten Währungen um zwei Prozent zulegen, wie der Zigarettenkonzern am Dienstag in London mitteilte. Damit peilt der Konzern beim Zuwachs weiterhin das obere Ende der zuletzt in Aussicht gestellten ein bis zwei Prozent an. Auch der bereinigte operative Gewinn soll währungsbereinigt um zwei Prozent wachsen. Zuvor hatte das Management einen Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent im Plan. Zudem erhöhte BAT sein Aktienrückkaufprogramm für 2026 auf 1,3 Milliarden britische Pfund (knapp 1,5 Milliarden Euro).

    "Die Jahresziele liegen weiterhin im Plan", sagte Unternehmenschef Tadeu Marroco laut Mitteilung. Besonders erfreulich sei die positive Entwicklung in den USA, dem weltweit größten Markt für Nikotinprodukte. Auch das Absatzvolumen und der Umsatz der Einweg-E-Zigarette Vuse habe sich in Übersee verbessert, obwohl die Vapour-Produkte weiterhin von illegaler Verbreitung betroffen seien. Die Erlöse der neuen Kategorie der Gruppe hätten sich im zweiten Halbjahr auf ein prozentual zweistelliges Wachstum beschleunigt.

    BAT setzt schon länger auf den Ausbau des Geschäfts mit Alternativen zu traditionellen Zigaretten. Dazu zählen etwa E-Zigaretten, Tabakerhitzer und tabakfreie Nikotinbeutel.

    Derweil zeigte sich das Management zuversichtlich für seine mittelfristigen Ziele. Demnach soll ab dem kommenden Jahr der Umsatz um drei bis fünf Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um fünf bis acht Prozent zulegen. 2026 dürfte jedoch nur das untere Ende der Prognosespannen erreicht werden, hieß es weiter/mne/err/stw

    British American Tobacco

    -1,01 %
    -1,70 %
    +4,03 %
    +3,26 %
    +37,07 %
    +25,38 %
    +52,75 %
    -7,31 %
    +905,77 %
    ISIN:GB0002875804WKN:916018

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 47,65 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 106,04 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,22GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 52,00GBP was eine Bandbreite von -30,33 %/+6,56 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

