    AKTIE IM FOKUS

    Enttäuschender Ausblick wirft Thyssenkrupp wieder zurück

    • Thyssenkrupp-Aktien fallen auf 8,276 Euro tief.
    • Sanierung der Stahlsparte führt zu hohen Verlusten.
    • Analysten sehen gemischte Reaktionen auf Quartalszahlen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem drohenden Fehlbetrag im neuen Geschäftsjahr vor Augen haben sich am Dienstagmorgen viele Anleger von den Aktien von Thyssenkrupp getrennt. Die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns sackten zeitweise bis auf 8,276 Euro ab. Auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September suchten dann jedoch wieder einige Akteure ihre Chance. Zuletzt lagen die Anteilsscheine dann noch gut 7 Prozent im Minus bei 8,87 Euro. Die 100-Tage-Durchschnittslinie als Gradmesser für den mittelfristigen Trend wurde damit einstweilen doch gehalten.

    Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird den Essenern im neuen Geschäftsjahr millionenschwere Verluste einbrocken. Weil das Unternehmen dafür hohe Rückstellungen bilden muss, dürfte 2025/26 (per Ende September) unter dem Strich ein Fehlbetrag von 400 bis 800 Millionen Euro auflaufen, teilte Thyssenkrupp am Morgen mit.

    Die Quartalszahlen nahmen Analysten in ihren ersten Reaktionen recht positiv auf, der Ausblick sorgte allerdings für gemischte Gefühle. Tommaso Castello von der Investmentbank Jefferies sah das operative Ergebnisziel unter den Markterwartungen. Dominic O'Kane von JPMorgan stimmte zu - er selbst hatte jedoch noch tiefer gelegen.

    Seit dem 25. November hatten sich Thyssenkrupp-Aktien in der Spitze bis zu 18 Prozent erholt. Zahlreiche Analysten sehen wieder bessere Zeiten für Europas Stahlbranche dank des neuen Protektionismus der Europäischen Union mit ihren Abschirmmaßnahmen gegen Stahlimporte. O'Kane hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/tav/stk

    ThyssenKrupp

    -7,53 %
    +0,35 %
    -0,18 %
    +19,48 %
    +198,70 %
    +104,50 %
    +101,03 %
    -31,74 %
    +13,00 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,94 % und einem Kurs von 8,654 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +25,17 %/-20,35 % bedeutet.




