JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,88 % und einem Kurs von 8,66EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,60

Kursziel alt: 7,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

