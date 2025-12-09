JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,88 % und einem Kurs von 8,66EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,60
Kursziel alt: 7,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,60
Kursziel alt: 7,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte