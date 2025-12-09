JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Kerngeschäft des Tabakkonzerns erscheine dieser als Investment intakt, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Das Ziel für das Umsatzwachstum 2025 liege über der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 47,65EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrei Andon-Ionita

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

