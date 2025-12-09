JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Kerngeschäft des Tabakkonzerns erscheine dieser als Investment intakt, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Das Ziel für das Umsatzwachstum 2025 liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 47,65EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Andrei Andon-Ionita
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
