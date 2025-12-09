    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco
    RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3400 Pence auf "Underperform" belassen. Dieser belege eine gute Entwicklung der Produktserie Velo Plus, schrieb James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Umsatzwachstum des Segments Neue Produkte des Tabakkonzerns habe sich im zweiten Halbjahr beschleunigt./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 47,50EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: James Edwardes Jones
    Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



