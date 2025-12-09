RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3400 Pence auf "Underperform" belassen. Dieser belege eine gute Entwicklung der Produktserie Velo Plus, schrieb James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Umsatzwachstum des Segments Neue Produkte des Tabakkonzerns habe sich im zweiten Halbjahr beschleunigt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 47,50EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

