    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Prämie kollabiert

    353 Aufrufe 353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategy: Aktie handelt unter Bitcoin-Wert – Saylor reagiert mit Mega-Kauf

    Strategy handelt unter dem Wert seiner eigenen Bitcoin-Bestände. Während Analysten warnen, kauft Michael Saylor für fast eine Milliarde nach. Doch die Frage nach der Tragfähigkeit des Modells wird lauter.

    Für Sie zusammengefasst
    • Strategy kauft 10.624 Bitcoin für 962,7 Millionen USD.
    • Analysten warnen vor Risiken, Saylor bleibt optimistisch.
    • Aktie unter Wert, Kauf zeigt Marktinteresse trotz Rückgang.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Prämie kollabiert - Strategy: Aktie handelt unter Bitcoin-Wert – Saylor reagiert mit Mega-Kauf
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell

    Die Aktie von Strategy ist am Montag um 2,6 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen bekanntgab, zwischen dem 1. und 7. Dezember 10.624 Bitcoin im Wert von 962,7 Millionen US-Dollar gekauft zu haben. Es ist der größte Einzelkauf seit Juli und erhöht den Gesamtbestand auf 660.624 Bitcoin, rund 3,3 Prozent des gesamten verfügbaren Angebots. Der Durchschnittspreis lag laut Unternehmensangaben bei 90.615 US-Dollar pro Bitcoin.

    Finanziert wurde der Kauf über den Verkauf von Stammaktien im Wert von 928 Millionen US-Dollar sowie ewigen Vorzugsaktien über 34,9 Millionen US-Dollar. Strategy hatte erst vergangene Woche eine Dollar-Reserve von 1,4 Milliarden US-Dollar geschaffen, um künftige Dividenden- und Zinszahlungen zu decken. Hintergrund: Die jährlichen Dividendenverpflichtungen für die unbefristeten Vorzugsaktien liegen bei rund 800 Millionen US-Dollar, zusätzliche Zinslasten kommen hinzu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    175,87€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    189,89€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der massive Zukauf sorgt für neue Diskussionen über das Geschäftsmodell, das seit 2020 vollständig auf die Anhäufung von Bitcoin ausgerichtet ist. Einige Analysten sehen in dem Schritt ein Zeichen dafür, dass Saylor seine Strategie trotz fallender Kurse unverändert fortsetzen kann. Andere warnen vor strukturellen Risiken.

    Louis LaValle, Mitbegründer des Krypto-Investmentunternehmens Frontier, sieht den Kauf weniger als reinen Vertrauensbeweis, sondern als systemische Notwendigkeit:
    "Michael Saylor hat nicht einfach nur Vertrauen in Bitcoin und kauft es deshalb. Er muss [Geld für den Kauf von Bitcoin beschaffen], um den Motor am Laufen zu halten."
    LaValle nutzt dafür ein drastisches Bild: "Man kann sich das fast wie einen Hai vorstellen: Wenn er aufhört zu schwimmen, stirbt er."

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Problematisch bleibt die schrumpfende Bewertung: Strategy wird inzwischen unter dem Wert seiner gehaltenen Bitcoins gehandelt. Während das Unternehmen 2020 noch mit einem Aufschlag von bis zu 700 Prozent gegenüber seinem Bitcoin-Bestand bewertet wurde, liegt die Aktie heute bei einem Abschlag von rund 12 Prozent. Analysten bei Cantor Fitzgerald und Bernstein haben ihre Kursziele zuletzt deutlich gesenkt und verweisen auf den Rückgang des Bitcoin-Preises um mehr als 25 Prozent seit Oktober.

    Dennoch bewerten einige Beobachter den jüngsten Kauf positiv. Mark Palmer von der Benchmark Company sagte, die erneute Kapitalbeschaffung zeige, "dass es einen Markt für seine Wertpapiere gibt". Zudem sei ein Kauf dieser Größenordnung in einem schwachen Marktumfeld "ein bullishes Signal".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Prämie kollabiert Strategy: Aktie handelt unter Bitcoin-Wert – Saylor reagiert mit Mega-Kauf Strategy handelt unter dem Wert seiner eigenen Bitcoin-Bestände. Während Analysten warnen, kauft Michael Saylor für fast eine Milliarde nach. Doch die Frage nach der Tragfähigkeit des Modells wird lauter.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     