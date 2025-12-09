    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Trump und seine Nvidia-Fake-News mit China!

    Präsident Xi Jinping, so Trump, habe das "positiv aufgenommen". Wirklich? Sehr unwahrscheinlich

    US-Präsident Trump hat gestern in einem Tweet den Export von H200 Nvidia-Chips nach China genehmigt (allerdings gegen eine "Gebühr" von 25% des Umsatzes für Nvidia und andere US-Chiphersteller wie Intel, die veraltete Chips nach China exportieren wollen). Präsident Xi Jinping, so Trump, habe das "positiv aufgenommen". Wirklich? Sehr unwahrscheinlich. Denn Peking hat klar gemacht, dass man keine Nvidia. Chips mehr dulden werden in heimischen Datencentern - faktisch wird China also keine Nvidia-Chips kaufen, und schon gar nicht Chips wie den H200, der bereits zwei Jahre alt ist (im Chip-Zeitalter eine Ewigkeit - China hat inzwischen deutlich leistungsstärkere Chips entwickelt als den H200. Worum geht es wirklich? Wahrscheinlich will Trump an Xi Jinping ein positives Signal setzen, damit China wieder Sojabohnen aus den USA kauft und somit Trump sein Versprechen einhalten kann..

    3. Wall-Street-Rätsel: Renditen steigen trotz sinkender Fed-Zinsen

     

    Das Video "Trump und seine Nvidia-Fake-News mit China!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
