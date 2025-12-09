    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    Rüstungswerte weiter erholt - Ukraine-Pläne der USA stocken

    • Deutsche Rüstungswerte erholen sich, Rheinmetall steigt.
    • US-Initiative für Kriegsende in Ukraine überarbeitet.
    • Rüstungsbedarf bleibt trotz Ukraine-Krieg stabil.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte bleiben am Dienstag auf Erholungskurs. Aktien von Rheinmetall sind inzwischen wieder an ihre einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückgekehrt, die als Barometer für den langfristigen Trend gilt. Vom Tief seit Ende April, auf das sie am 1. Dezember mit 1.410 Euro gefallen waren, haben sie sich inzwischen wieder um etwa 18 Prozent erholt.

    Der Druck durch die neue US-Initiative für ein Kriegsende in der Ukraine ist zunächst einmal verflogen. Eine überarbeitete Version des US-Plans soll nach Angaben der Staatsführung in Kiew an diesem Dienstag an Washington übermittelt werden - und deutlich veränderte Züge tragen. Der von der US-Regierung ausgearbeitete Plan sei inzwischen von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj ukrainischen Journalisten mit. Außenminister Johann Wadephul äußerte sich derweil skeptisch zu den Erfolgsaussichten angesichts der russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen durch die Ukrainer.

    Militärexperten wie auch Analysten hatten zuletzt ohnehin immer wieder betont, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an der Bedrohungslage und damit dem Rüstungsbedarf ändern würde.

    Auch Papiere des Panzergetriebe-Herstellers Renk und des Sensorspezialisten Hensoldt holten am Dienstag weiter auf. Rheinmetall, Renk und Hensoldt liegen klar unter ihren Höchstständen von Anfang Oktober, aber allesamt im Jahr 2025 auch weiterhin dreistellig im Plus./ag/tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 1.654 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +13,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,73 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.183,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +20,11 %/+51,65 % bedeutet.




