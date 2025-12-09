Blackstones CEO spielt Sorgen um Privatkredite wegen Insolvenzen herunter

Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone, sagte am Dienstag, er teile die Marktbedenken hinsichtlich privater Kredite im Zusammenhang mit den jüngsten Insolvenzen im Automobilsektor nicht. Während der Abu Dhabi Finance Week erklärte er: "Es gab mehrere Insolvenzen, die im Oktober große Aufmerksamkeit erregten [...] und für die private Kreditvergabe verantwortlich gemacht wurde. Tatsächlich wurden alle drei Geschäfte von Banken geprüft, von Banken übernommen und syndiziert, und private Kredite spielten dabei keine Rolle."

Der Zusammenbruch von First Brands und des Subprime-Autokreditgebers Tricolor hat einige Schuldtitelinvestoren gezwungen, ihr Engagement in bestimmten Sektoren aufgrund von Befürchtungen über eine Schwäche im Konsum- und Autokreditgeschäft zu reduzieren und hat zu einer Verlangsamung der Kreditrallye geführt. Die Folgen haben die kritische Betrachtung eines Marktes verschärft, der in den letzten Jahren schnell gewachsen ist und durch hohe institutionelle Investitionen und steigende Unternehmenskredite geprägt war.

Die Aktie von Blackstone ist seit Jahresbeginn über 22 Prozent im Minus und wird mit 130 Euro (151,41 US-Dollar) bewertet. Deutsche Bank Securities bewertet die Aktie bullish und gibt ihr eine "Buy"-Empfehlung. Das Kursziel liegt bei 166 US-Dollar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Blackstone Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 129,4EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.