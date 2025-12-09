Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec

Derweil hat die Evotec-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) am Montag den Verkauf ihres Standorts in Toulouse an den Generikaspezialisten Sandoz abgeschlossen. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Mio Euro) zu./men/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 5,04 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,44 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 353,89DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +579,50 %/+1.095,42 % bedeutet.