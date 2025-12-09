ROUNDUP/Kreise
Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec
- Novo Nordisk platziert Evotec-Aktien zu 5,10 Euro.
- 9,4 Millionen Papiere, ca. 5% des Grundkapitals.
- Evotec-Tochter verkauft Standort für 350 Millionen USD.
BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat laut Kreisen Aktien von Evotec zu 5,10 Euro das Stück platziert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen. Insgesamt 9,4 Millionen Papiere sollen verkauft werden. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals. Die Evotec-Aktie fiel im frühen Handel zuletzt um gut neun Prozent auf 4,985 Euro.
Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDax . Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei Evotec eingestiegen.
Derweil hat die Evotec-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) am Montag den Verkauf ihres Standorts in Toulouse an den Generikaspezialisten Sandoz abgeschlossen. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Mio Euro) zu./men/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 5,04 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,44 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 353,89DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +579,50 %/+1.095,42 % bedeutet.
