    Evotec Aktie weiter im Abwärtstrend - 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -6,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.12.2025

    Mit einer Performance von -6,19 % musste die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,0440, mit einem Minus von -6,19 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -8,23 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,46 %. Im Jahr 2025 gab es für Evotec bisher ein Minus von -34,51 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,54 %
    1 Monat -0,46 %
    3 Monate -8,23 %
    1 Jahr -38,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Evotec Aktie, die kürzlich unter 5 Euro gefallen ist. Anleger sind besorgt über mögliche weitere Rückgänge und vergleichen die Situation mit früheren dramatischen Verlusten. Einige sehen die Aktie als günstig und haben nachgekauft, während andere skeptisch sind und auf mögliche Gewinnwarnungen hinweisen. Die Verkäufe von Novo Nordisk werden als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen, und die technische Analyse zeigt eine unklare Zukunft.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 887,04 Mio.EUR € wert.

    Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec


    Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat laut Kreisen Aktien von Evotec zu 5,10 Euro das Stück platziert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen. …

    Im Plus - 'Rally mit angezogener Handbremse'


    Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Vor der am Mittwochabend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger dennoch eher zurückhalten. "Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener …

    Börsenstart Europa - 09.12. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -5,39 %
    -5,73 %
    -2,25 %
    -9,00 %
    -39,19 %
    -66,72 %
    -79,89 %
    +26,85 %
    -65,75 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



