De.mem meldet positive Zahlen und eine abgeschlossene Übernahme

De.mem, ein international tätiges Unternehmen für Industrie- und Abwasseraufbereitung mit Hauptsitz in Australien, bestätigt mit den Ende Oktober veröffentlichten Quartalszahlen seinen weiterhin positiven Geschäftsverlauf. Für Firmenchef Andreas Kröll gibt es nach der Übernahme von der im Goldsektor tätigen Core Chemicals noch weitere Effekte, die in den jüngsten Quartalszahlen noch gar nicht abgebildet und berücksichtigt sein können. Daher lohnt sich ein näherer Blick auf das Unternehmen. Auch Analysten äußern sich positiv.

Im dritten Quartal 2025 erzielte De.mem Zahlungseingänge von rund 7,81 Mio. AUD; das ist der zweithöchste Wert der Firmengeschichte. Das Ergebnis reflektiert die Struktur des Geschäftsmodells, bei dem wiederkehrende Erlöse mehr als 90 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete De.mem einen positiven operativen Cashflow von rund 1,2 Mio. AUD. Hervorzuheben ist dabei die Kontinuität des Wachstums: Seit nunmehr 26 aufeinanderfolgenden Quartalen steigen die Zahlungseingänge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal an. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Zahlungseingänge beträgt über einen Zeitraum von sechs Jahren rund 24 Prozent und verweist auf eine anhaltend stabile Geschäftsentwicklung.

Doch die neuen Quartalszahlen verlieren durch die jüngste Transaktion von De.mem etwas an Aktualität. Denn durch die Übernahme von Core Chemicals verändert sich der Ausblick auf De.mem‘s Geschäftsverlauf deutlich zum Positiven.

Effekte der Übernahme kommen noch hinzu

Denn das übernommene Unternehmen Core Chemicals erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 4 Millionen AUD und einen Gewinn vor Steuern von 730.000 AUD, wobei für das Geschäftsjahr 2026 ein Wachstum von 25 Prozent vor Synergieeffekten prognostiziert wird.

De.mem weist für die fusionierte Gruppe ein Pro-forma-EBITDA von rund 1,6 Millionen AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 aus. Das Unternehmen rechnet kurzfristig mit einem weiteren Anstieg, getragen von organischem Wachstum, Effizienzmaßnahmen und einer zunehmenden Nachfrage aus dem Goldsektor.

Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Goldpreise mit über 4.000 US-Dollar pro Unze nahe ihrem Rekordhoch notieren. Die Aussichten für den Goldsektor bleiben auch für 2026 positiv. De.mem geht davon aus, dass die Transaktion das Unternehmen in die Position versetzt, von den zunehmenden Investitionen der Goldproduzenten in Förder- und Wasseraufbereitungslösungen zu profitieren. Zugleich bewertet das Unternehmen Core Chemicals als kosteneffiziente und strategisch sinnvolle Erweiterung des bestehenden Portfolios.