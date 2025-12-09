BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei den Aktien des Marineschiffbauers habe sich verbessert, schrieb Douglas Harned am Montagabend./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 74,05EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



