BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei den Aktien des Marineschiffbauers habe sich verbessert, schrieb Douglas Harned am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 74,05EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: TKMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
