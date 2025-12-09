JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philip Spain in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die für 2026 gesetzten Zielvorgaben des Tabakkonzerns blieben hinter den Erwartungen zurück./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 47,45EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Philip Spain
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,5
Kursziel alt: 41,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Spain
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,5
Kursziel alt: 41,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte