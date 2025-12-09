Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
- Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef ab 14. Mai.
- Er löst Oliver Zipse nach vier Jahren ab.
- Zipse war seit 2019 Vorstandsvorsitzender.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW -Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte./ruc/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 97,00 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 54,27 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 112,00EUR was eine Bandbreite von -11,08 %/+15,80 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
noch geht es doch, find' ich Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁