    Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef ab 14. Mai.
    • Er löst Oliver Zipse nach vier Jahren ab.
    • Zipse war seit 2019 Vorstandsvorsitzender.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW -Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte./ruc/DP/men

    dpa-AFX
