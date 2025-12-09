Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 97,00 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 54,27 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 112,00EUR was eine Bandbreite von -11,08 %/+15,80 % bedeutet.