TERENTIUS: HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025 – Was steckt dahinter?
HWK 1365 SE blickt mit Sorge auf 2025: Schwache Nachfrage, steigende Kosten und Abschreibungen drücken die Erwartungen und erzwingen striktes Kosten- und Liquiditätsmanagement.
- HWK 1365 SE hat die Prognose für das Jahr 2025 aufgrund der aktuellen Jahresplanung und der Entwicklung von Auftragseingang und Auftragsbestand reduziert.
- Die Tochtergesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH wird 2025 voraussichtlich eine Gesamtleistung von etwa 15,4 Mio. Euro erzielen, was unter den Erwartungen liegt.
- Für 2025 wird ein Konzernverlust im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von -0,6 Mio. Euro bis -1,0 Mio. Euro.
- Die Prognoseanpassung ist auf eine schwache Nachfrage im Kerngeschäft, höhere Holdingkosten und voraussichtliche außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen.
- Die wirtschaftliche Situation wird voraussichtlich auch 2026 angespannt bleiben, was zu Kostensenkungen und einem Fokus auf Liquiditätsmanagement führt.
- Die Themen Kostensenkung und Liquiditätsmanagement sind zentrale Steuerungselemente für die HWK 1365 SE und ihre Tochtergesellschaft.
