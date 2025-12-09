    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTERENTIUS AktievorwärtsNachrichten zu TERENTIUS
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    TERENTIUS: HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025 – Was steckt dahinter?

    HWK 1365 SE blickt mit Sorge auf 2025: Schwache Nachfrage, steigende Kosten und Abschreibungen drücken die Erwartungen und erzwingen striktes Kosten- und Liquiditätsmanagement.

    TERENTIUS: HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025 – Was steckt dahinter?
    • HWK 1365 SE hat die Prognose für das Jahr 2025 aufgrund der aktuellen Jahresplanung und der Entwicklung von Auftragseingang und Auftragsbestand reduziert.
    • Die Tochtergesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH wird 2025 voraussichtlich eine Gesamtleistung von etwa 15,4 Mio. Euro erzielen, was unter den Erwartungen liegt.
    • Für 2025 wird ein Konzernverlust im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von -0,6 Mio. Euro bis -1,0 Mio. Euro.
    • Die Prognoseanpassung ist auf eine schwache Nachfrage im Kerngeschäft, höhere Holdingkosten und voraussichtliche außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen.
    • Die wirtschaftliche Situation wird voraussichtlich auch 2026 angespannt bleiben, was zu Kostensenkungen und einem Fokus auf Liquiditätsmanagement führt.
    • Die Themen Kostensenkung und Liquiditätsmanagement sind zentrale Steuerungselemente für die HWK 1365 SE und ihre Tochtergesellschaft.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TERENTIUS: HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025 – Was steckt dahinter? HWK 1365 SE blickt mit Sorge auf 2025: Schwache Nachfrage, steigende Kosten und Abschreibungen drücken die Erwartungen und erzwingen striktes Kosten- und Liquiditätsmanagement.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     