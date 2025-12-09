    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef

    Foto: BMW (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef. Der derzeitige Produktionsvorstand werde am 14. Mai 2026 Oliver Zipse ablösen, teilte der Autobauer am Dienstag mit. Die Entscheidung traf demnach der Aufsichtsrat des Unternehmens.

    "Milan Nedeljkovic überzeugt mit seinem strategischen Weitblick, großer Umsetzungsstärke und unternehmerischem Denken", sagte Aufsichtsratschef Nicolas Peter. "Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen - seien es ökonomische oder ökologische."

    Zipse ist seit 2019 Vorsitzender des Vorstands. Sein Vertrag war 2023 über die übliche Altersgrenze hinaus bis ins Jahr 2026 verlängert worden. Der designierte Vorstandsvorsitzende Nedeljkovic ist seit 2019 Mitglied des Vorstands und dort für das Ressort Produktion verantwortlich. Sein neuer Vertrag als Vorsitzender des Vorstands hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2031 hinein.


    Verfasst von Redaktion dts
