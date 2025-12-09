    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    DZ BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jungheinrich bei einem fairen Aktienwert von 43 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ziel des Logistik- und Lagertechnikexperten für 2025 erscheine ihm gut erreichbar, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Das werde durch das besser als befu?rchtet verlaufene dritte Quartal untermauert./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 34,68EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Alexander Hauenstein
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



