    Der Magnificent Achte!

    Nach 900%-Rallye: Warum der Markt Broadcom immer noch unterschätzt

    Die Analysten der HSBC attestieren dem Halbleiterkonzern eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik als vom Markt erwartet – vor allem im KI-Geschäft. Die Aktie setzt ihre atemberaubende Rallye fort.

    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC sieht starkes Wachstum im KI-Sektor bei Broadcom.
    • Umsatzprognose 2026: 56 Mrd. USD, über Marktschätzungen.
    • Kursziel 535 USD, Potenzial von 37% gegenüber aktuell.
    Der Magnificent Achte! - Nach 900%-Rallye: Warum der Markt Broadcom immer noch unterschätzt
    Foto: Jaque Silva - NurPhoto

    Für das vierte Geschäftsquartal 2025 rechnet HSBC mit Umsätzen von rund 17,5 Milliarden US-Dollar – im Rahmen der Unternehmensprognose. Der eigentliche Fokus liegt jedoch auf dem Ausblick: Für das erste Quartal 2026 erwartet die Bank einen klaren Ergebnis-Überraschungseffekt. Treiber ist das rasant wachsende KI-Geschäft, das zunehmend von maßgeschneiderten ASIC-Chips und KI-Netzwerklösungen dominiert wird.

    Broadcom legt am Donnerstag nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor.

    Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten beim Thema kundenspezifische KI-Beschleuniger. Nach Einschätzung von HSBC unterschätzt der Markt weiterhin das Tempo, mit dem Broadcom seine ASIC-Umsätze ausbaut. Hintergrund ist die starke Nachfrage großer Tech-Konzerne wie Alphabet und Meta, die vermehrt auf spezialisierte Chips setzen. Der Umstand, dass Googles neues KI-Modell Gemini 3 vollständig auf eigenen TPUs trainiert wurde, gilt als Wendepunkt – und hat die Attraktivität von ASIC-Lösungen deutlich erhöht.

    Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und sehen ein Kursziel von 535 US-Dollar, was gegenüber dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent bedeutet. Die Broadcom-Aktie hat am Montag ein neues Rekordhoch bei 407 US-Dollar markiert. Seit Jahresanfang steht ein Plus von mehr als 70 Prozent zu Buche.

    Verglichen mit der 900-Prozent-Rallye der vergangenen drei Jahre fällt dieses Plus fast noch bescheiden aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Billionen US-Dollar ist Broadcom mehr wert als Social-Media-Gigant Meta.

    HSBC kalkuliert für 2026 mit KI-Umsätzen von knapp 56 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über den aktuellen Konsensschätzungen. Auch im Bereich KI-Netzwerke sieht die Bank erhebliches Nachholpotenzial. Mit der Ausweitung von KI-Infrastrukturen über klassische Hyperscaler hinaus dürfte der Bedarf an leistungsfähiger Netzwerktechnik weiter explodieren.

    Unterm Strich erwartet HSBC für Broadcom bis 2027 Gewinne, die bis zu 32 Prozent über den derzeitigen Markterwartungen liegen. Die Analysten bleiben daher klar bullish: Die Kombination aus ASIC-Dynamik und KI-Netzwerken könne die Aktie erneut höher bewerten lassen – und den nächsten Kursschub auslösen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Julian Schick
    Der Magnificent Achte! Nach 900%-Rallye: Warum der Markt Broadcom immer noch unterschätzt Die Analysten der HSBC attestieren dem Halbleiterkonzern eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik als vom Markt erwartet – vor allem im KI-Geschäft. Die Aktie setzt ihre atemberaubende Rallye fort.
