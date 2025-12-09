    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljkovic soll am 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Der Aufsichtsrat fasste am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen in München mitteilte. Derzeit ist Nedeljkovic Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte. Nedeljkovic galt schon länger als einer der aussichtsreichen Kandidaten für den Top-Job beim Dax -Konzern. Die BMW-Aktie gab nach einem starken Lauf in den vergangenen Tagen am späten Vormittag um ein Viertelprozent nach.

    Zipse legt sein Amt am 13. Mai planmäßig nieder - an diesem Tag hält BMW seine Jahreshauptversammlung ab. Zipse wird im Februar 62 Jahre alt, bei BMW ist eigentlich eine Altersgrenze von 60 Jahren für Vorstände üblich, diese wurde bei der letzten Verlängerung seines Mandats bis 2026 überschritten. Das dürfte auch bei Nedeljkovic der Fall sein. Er wird bei Amtsübernahme 57 sein, sein Vertrag läuft bis ins Jahr 2031.

    Zipses Verlängerung hatte es dem BMW-Chef ermöglicht, das wichtigste Projekt seiner Amtszeit, den Start der Neuen Klasse als Basis für die Elektrostrategie des Unternehmens noch auf den Weg zu bringen. Diese sei das "größte Zukunftsprojekt des Unternehmens", lobte der Aufsichtsratsvorsitzende Nicolas Peter. Zudem habe Zipse "BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt". Der Aufsichtsrat dankte ihm "ausdrücklich für seine großen Verdienste um die BMW Group".

    Nedeljkovic ist seit 2019 Produktionsvorstand. Er zeichnete damit für den Produktionsstart der Neuen Klasse verantwortlich. Er ist - BMW-typisch - schon lange im Unternehmen. 1993 begann seine Laufbahn als Trainee. Sie führte ihn unter anderem über die Werke Oxford und Leipzig. In letzterem war er als Leiter für den Start von BMWs Elektroauto i3 verantwortlich.

    Mit Nedeljkovic steht nun ein Manager mit doppelter Staatsbürgerschaft an der BMW-Spitze: Neben der deutschen hat er auch die serbische; in Serbien wurde er 1969 geboren. Er kam in den 1970er Jahren als Kind nach Deutschland, studierte später in Aachen und am MIT in den USA Maschinenbau und promovierte an der TU München.

    Lob auch von der Arbeitnehmerseite

    Aufsichtsratschef Peter lobte Nedeljkovic für "strategischen Weitblick", große Umsetzungsstärke und unternehmerisches Denken. "Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen - seien es ökonomische oder ökologische."

    Auch von der Arbeitnehmerseite kommen Vorschusslorbeeren: "Milan Nedeljkovic genießt hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW. Mit ihm wollen wir die lange Tradition der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen und unsere BMW-Erfolgsgeschichte fortschreiben", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Martin Kimmich./ruc/DP/men

    ISIN:DE0005190003WKN:519000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 96,78 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 54,27 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 112,00EUR was eine Bandbreite von -11,08 %/+15,80 % bedeutet.




