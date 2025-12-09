Leichte Kursgewine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten wieder gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 127,56 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 2,85 Prozent.

Die Kurse stabilisierten sich nach ihren deutlichen Vortagsverlusten. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte erklärt, dass der nächste Zinsschritt eine Zinserhöhung sein könnte. Am Geldmarkt sei daraufhin erstmals seit längerem die Möglichkeit einer Zinsanhebung für Herbst kommenden Jahres eingepreist worden, schreiben Experten der Dekabank. Zudem sind in den USA die Zweifel gewachsen, wie stark die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen senken könnte. Fest gehen die Finanzmärkte von einer erneuten Leitzinssenkung an diesem Mittwoch aus.