BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Aussagen des Bergwerkskonzerns zum Lithium-Geschäft mit einem Kursziel von 5450 Pence auf "Overweight" belassen. Diese belegten ein starkes Umsatzwachstum, schrieb Amos Fletcher am Dienstag. Dies werde gestützt von steigenden Volumina und Preisen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 62,60EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amos Fletcher

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,5

Kursziel alt: 54,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



