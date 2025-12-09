Das Warten auf die frohe Botschaft der Politik

Die Vorweihnachtszeit ist das Warten auf die frohe Botschaft. Im übertragenen Sinne warten wir auch schon lange auf die freudige Botschaft, dass die Politik uns von vielen Problemen erlöst. Nur abwarten macht aber nicht glücklich. Wo es geht, sollten wir uns selbst kümmern, uns selbst erlösen.

Doch haben sich die Rahmenbedingungen eingetrübt. Amerika hält nicht mehr bedingungslos die schützende Hand über Europa und Deutschland. Für Washington sind wir geopolitisch und wirtschaftlich nicht mehr bedeutend. Hier spricht die neue amerikanische Sicherheitsstrategie eine klare Sprache. Wenn es sich für die USA lohnt, dann macht sie auch schmutzige Deals mit Russland, egal, ob es den Interessen Europas schadet. Und die alte transatlantische Liebe würde selbst bei einem demokratischen Präsidenten ab 2029 nicht wieder aufgewärmt. Der Ton mag dann zwar freundlicher werden, doch ist es wie bei Weihnachtsgeschenken: Was nutzt die schönste Verpackung, wenn der Inhalt eine hässliche Krawatte ist.

Als Nationalstaat spielt man heute im großen Welt-Theater keine Hauptrolle mehr. Daher ist Europa grundsätzlich eine gute Sache. Man muss diesen europäischen Auftrag aber auch erfüllen. Doch 27 EU-Staaten unter einen Hut zu bringen, ist bislang die Quadratur des Kreises, vor allem angesichts des Einstimmigkeitsprinzips. Und mit der Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gewinnt Europa im Kampf gegen die Alpha-Länder keinen Blumentopf. Selbst der Wiederaufbau der militärischen Abschreckung verläuft europäisch wenig koordiniert. Und so hat Amerika Respekt vor dem starken China, aber nicht vor dem schwachen Europa. Mit China kann Trump nicht den Molli machen, mit Europa schon.

Europäische Überregulierung und Innovationsunfreundlichkeit führen eben zu weniger Wirtschaftskraft. Aber warum sollten die vielen Bürokraten in Brüssel Bürokratie abschaffen, die ihnen die Existenzberechtigung sichert? Lässt die Katze das Mausen?

Es gibt auch zu viele laut tönende Sirenen, die ihr Geld mit dem Geschäftsmodell „Empörung“ verdienen. Es ist zu ihrer eigennützigen, persönlich frohen Botschaft geworden. Das gilt z.B. für KI. Dort heißt es „Vogel friss oder stirb“. Wer hier heute den Zug verpasst, wird morgen auch keine ethischen Standards setzen können. Gegen Moral ist nichts zu sagen, aber sie darf nicht zum wirtschaftlichen Masochismus werden. In der heutigen Welt können sich Unternehmen unter allen Wirtschafts-Landschaften international die blühendsten aussuchen. Und so ist der Anteil Kontinentaleuropas an der weltweiten Wirtschaftsleistung von 25 Prozent 1990 mittlerweile auf etwa 15 Prozent gesunken. Wer wirtschaftlich nichts zu bieten hat, darf sich nicht wundern, wenn man zum Fußabtreter der Welt wird.